Обидва лідери вчора розмовляли телефоном.

Під час вчорашньої телефонної розмови між президентами України і США обговорювали угоду про корисні копалини і пропозицію про 30-денне перемир'я. Дональд Трамп залишився задоволений цією розмовою, заявила на брифінгу речниця Білого Дому Керолайн Лівітт.

За її словами, Зеленський зателефонував Трампу, щоб повідомити, що український парламент ратифікував ресурсну угоду.

"Я говорила з президентом про цей дзвінок, він сказав, що це була дуже хороша і продуктивна розмова. І, звісно, угода щодо критичних мінералів - це чудово для України, але також, звісно, і для США та наших платників податків. Тож це була гарна розмова", - заявила прессекретарка.

Відео дня

Оскільки Левітт згадала, що Трамп і Зеленський обговорювали пропозицію про 30-денне припинення вогню, один із журналістів поцікавився, чи є вже реакція Путіна на цю ініціативу.

"Наскільки мені відомо, ні, але, звісно, якщо буде реакція і оновлення, я впевнена, що ви почуєте про це безпосередньо від президента", - сказала вона.

На запитання про можливу зустріч Трампа з Путіним наступного тижня, Левітт послалася на більш ранню відповідь самого президента США - "цього не станеться".

Пропозиція про 30-денне перемир'я: останні новини

Як писав УНІАН, США і Європа мають намір найближчими днями висунути Росії чіткий ультиматум щодо 30-денного перемир'я. Кремль поставлять перед жорстким вибором - або погодитися на перемир'я без жодних попередніх умов, або отримати новий пакет спільних санкцій Європи та Америки.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зі свого боку розповів, що наразі розглядають кілька опцій того, як примусити Росію до миру. За його словами, "важливою опцією" зокрема є гарантії безпеки для України.

Вас також можуть зацікавити новини: