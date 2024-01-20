За словами колишнього президента США, Білий дім "сплачує рахунок" за участь у військовому альянсі.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО витратили "мільярди і мільярди" доларів на свою оборону після того, як він погрожував не захищати Європу, якщо на неї нападуть. Про це повідомляє Politico.

Так, виступаючи на мітингу в Нью-Гемпширі, Трамп розкритикував європейські країни за те, що вони занадто сильно покладаються на Вашингтон, коли йдеться про витрати на оборону. При цьому після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства Трамп сказав, що усвідомив, що Сполучені Штати "платять рахунок".

"На початку цього місяця стало відомо, що Трамп сказав президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році, що США не стануть на захист Європи, якщо на неї нападуть", - пише видання.

ЗМІ нагадує, що Трамп неодноразово критикував ЄС за те, що він не витрачає стільки, скільки США, на власну оборону.

"Ідея про те, що він покине наших союзників, якщо не доб’ється свого, підкреслює те, що ми вже знаємо як правду про Дональда Трампа: єдина людина, про яку він піклується, — це він сам", — сказав представник команди чинного президента США Джо Байдена Аммар Мусса.

Водночас французький єврокомісар Тьєррі Бретон, який розповідав про зустріч екс-президента США з фон дер Ляєн, назвав своє занепокоєння висловлюваннями Трампа "великим тривожним дзвінком".

"Зараз, як ніколи, ми знаємо, що, звичайно, ми самі по собі. Ми є членом НАТО, майже всі ми, звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко збільшити цю міць, щоб бути готовими до будь-чого", — сказала фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

Останні новини про Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський запросив Трампа до Києва. Таким чином глава держави прокоментував заяву кандидата у президенти США про те, що той "завершить війну в Україні за 24 години".

Тим часом у Білому домі побоюються, що у разі перемоги Трампа, підтримка Києва максимально скоротиться. Незалежно від того, як закінчаться вибори у США, у західних розвідках вважають, що війна триватиме щонайменше ще два роки.

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