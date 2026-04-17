Іран погодився більше ніколи не закривати Ормузьку протоку, - Трамп

Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 17 квітня заявив у соціальній мережі Truth Social.

"Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. Вона більше не буде використана як зброя проти світу!" - йдеться у дописі президента Сполучених Штатів.

Як повідомляв раніше УНІАН, 17 квітня в Ірані заявили, що повністю відкривають Ормузьку протоку. Міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі зазначив, що відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден "оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом". Трамп підтвердив відкриття Ормузької протоки, однак, за його словами, блокада США "залишатиметься у повній силі" щодо Ірану.

На тлі цих заяв нафта і газ почали дешевшати на очах. Ціна на нафту марки Brent впала нижче 90 доларів за барель, тобто втратила 10%. Ціни на газ у Великобританії також впали на тлі сподівань на відновлення поставок із Перської затоки. Місячні ф’ючерси на газ здешевшали майже на 8% - до 98 пенсів, або 57,9 гривні. Це все ще вище, ніж до початку конфлікту, коли ціна була нижчою за 80 пенсів. Але це також значно нижче за максимум у 180 пенсів, зафіксований у березні.

Вас також можуть зацікавити новини: