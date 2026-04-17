Трамп готує сенсаційну угоду з Іраном: на кону мільярди доларів та ядерний статус, - Axios

США та Іран ведуть таємні переговори щодо масштабного плану припинення протистояння, який передбачає розмороження 20 мільярдів доларів іранських активів, повідомляє Axios.

Як йдеться у матеріал, головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану. За словами джерел, проінформовані про хід дискусій, Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 000 кг ядерного палива, зокрема 450 кг урану, збагаченого до критичних 60%.

Наразі відомо, що сторони вже обговорюють компромісну формулу: частину високозбагаченого матеріалу вивезуть до третьої країни, а решту розбавлять безпосередньо в Ірані під суворим міжнародним наглядом.

Відео дня

Президент Дональд Трамп підтвердив, що новий раунд переговорів може відбутися вже на цих вихідних. Зустріч делегацій запланована на неділю в Ісламабаді (Пакистан).

"Ми дуже близькі до укладення угоди. Якщо угоди не буде, вогонь поновиться", – заявив Трамп журналістам у четвер.

Також глава США додав, що Іран нібито погодився передати Вашингтону "ядерний пил" (запаси збагаченого урану) та зробити "дуже, дуже потужну заяву... про те, що вони не матимуть ядерної зброї".

Попри оптимізм, значні розбіжності зберігаються. США наполягають на 20-річному мораторії на збагачення урану, тоді як Тегеран пропонує лише п'ять років. Крім того, тристорінковий меморандум зобов'язує Іран вивести всі ядерні об'єкти на поверхню, залишивши підземні бункери поза експлуатацією, пише ЗМІ.

На думку американських чиновників, іранська сторона все ще намагається зберегти частину своїх амбіцій.

"Іран явно хоче 20 мільярдів доларів – і набагато більше. Вони явно хочуть продавати нафту за ринковими цінами без санкцій... Але вони також хочуть мати цю програму ядерної зброї. Вони хочуть фінансувати терористів, таких як Хамас. І вони не хочуть відмовитися від цього настільки, щоб отримати те, що ми пропонуємо", – підкреслив представник США.

Наразі, як повідомляє видання, триває підготовка до вирішальної недільної зустрічі, яка має визначити майбутнє цієї угоди.

Нові заяви Тегерану

Раніше УНІАН писав, що в Ірані заявили, про повне відкриття Ормузької протоки. Це відбувається відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані.

Судна можуть проходити за узгодженим маршрутом, який вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран.

Вас також можуть зацікавити новини: