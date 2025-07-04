Президент США заявив, що Путін точно не виглядає як людина, яка хотіла б закінчити війну.

Президент США Дональд Трамп, під час спілкування з журналістами, заявив, що він дуже розчарований після розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, російський президент зовсім не виглядає як людина, яка хотіла б закінчити війну проти України. Тому в п'ятницю, 4 липня, він зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

"Чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. У п'ятницю я буду говорити з президентом Зеленським", - сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США озвучував свої думки про розмову з кремлівським диктатором і до цього. Тоді він сказав, що у них була довга розмова, в якій вони торкнулися теми Ірану, війни в Україні тощо. Однак американський лідер все одно залишився розчарованим.

Крім того, відомі й інші теми, які обговорювалися в їхній розмові. Однією з них, несподівано, стала пропозиція про обмін "кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності", що нібито близькі Росії та США.

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