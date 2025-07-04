Сенатори США розслідуватимуть, чому Трамп тримає на паузі санкції проти Росії

Сенатори-демократи почали цікавитися, чому чинний президент США не продовжив санкційний тиск на РФ.

Сенатори-демократи заявили, що починають розслідування п'ятимісячної паузи в питанні посилення антиросійських санкцій з боку президента США Дональда Трампа. Як ідеться в матеріалі The Hill, замість продовження тиску США тепер послаблюють обмеження.

Сенатори від Демократичної партії Джин Шахін, Елізабет Воррен і Кріс Кунс випустили спільну заяву. У ній ідеться, що Трамп міг зробити доступні кроки для тиску на агресорів, але замість цього нічого не робить.

"Ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни", - заявили сенатори в заяві.

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Вони пишуть, що відсутність нових санкцій лише дозволяє президенту Росії Володимиру Путіну продовжувати наступ на Україну, хоча Трамп неодноразово заявляв, що швидко покладе край війні. Нездатність використовувати наявні інструменти "надає Путіну сміливості продовжувати боротьбу", додають вони.

Вони закликали адміністрацію Трампа забезпечити дотримання чинних санкцій проти Москви, зокрема відновити стандартні санкції щодо організацій, які підтримують оборонну промисловість Росії. Вони також закликали США приєднатися до своїх європейських партнерів і посилити санкції, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Пауза у введенні санкцій

З початку другого терміну президента Трампа США не вводили нових санкцій проти Росії. Деякі обмеження навіть були пом'якшені. Зокрема, коли він 1 липня скасував деякі обмеження щодо Сирії, це допомогло вийти з-під санкцій деяким російським підприємствам, зокрема банкам і "Рособоронекспорту".

Крім того, США зняли санкції, пов'язані з будівництвом російським "Росатомом" атомної електростанції "Пакш-2" в Угорщині. Представники Угорщини говорили, що санкції, введені президентом США Джо Байденом, блокували будівництво.

Також сенатори-демократи побоюються, що Трамп поверне російські банки в міжнародну систему платежів SWIFT, з якої Росію виключили після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Тепер представники команди Трампа роблять коментарі про те, що не можна виключати повернення Росії в SWIFT.

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