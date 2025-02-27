Йдеться про санкції проти російських чиновників та підприємств, заморожування активів та візові обмеження.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив дію американських санкцій проти Російської Федерації на один рік.

Відповідний документ опублікували у Федеральному реєстрі. Мова йде про санкції, які були запроваджені указом президента №13660 від 6 березня 2014 року, коли США відреагувал на агресивні дії Росії проти України. Цей указ став основою для подальших санкцій проти РФ:

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Тому я продовжую надзвичайний стан, оголошений в Указі президента 13660, на один рік".

Переговори між США і Росією

Напередодні президент Трамп заявив, що наразі питання зняття санкцій з Росії не розглядається, але припустив таку можливість у майбутньому в контексті переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.

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Як відомо, останніми тижнями спостерігається значне зближення між США та Росією. Це викликає занепокоєння серед європейських союзників та України.

Тим часом Трамп активно критикує президента України Володимира Зеленського. Він назвав його "диктатором без виборів" та звинуватив у затягуванні війни. Водночас кремлівського Путіна він називати диктатором відмовився.

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