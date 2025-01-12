Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і Путіна

В МЗС країни кажуть, що готові підтримати дипломатичні зусилля на прохання сторін.

Швейцарія заявила про готовність організувати зустріч обраного президента США Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна, якщо вони про це попросять.

Відповідну заяву 10 січня зробив очільник служби інформації Міністерства закордонних справ країни Ніколя Бідо у коментарі швейцарській газеті Le Temps.

"Після саміту в Бюргенштоку Україна, Росія та США регулярно інформувалися про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля щодо встановлення миру", - зазначив представник МЗС.

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Le Temps зауважує, що влада Швейцарії не має наміру проявляти ініціативу, щоб організувати переговори, але готова зробити це на прохання сторін.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, під час передвиборчих перегонів американський політик заявляв, що зможе посадити президентів України та Росії за стіл переговорів. Тоді він казав, що війну можна закінчити за одну добу.

Після перемоги Трамп сказав, що хоче зустрітися з Путіним. Наприкінці року в Москві сказали, що декілька країн запропонували їм зустрітися на їхній території.

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