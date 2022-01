Очікується, що запуск стане першим з трьох етапів розвитку компанії TMTG, заснованої колишнім президентом США.

Колишній президент США Дональд Трамп планує запустити свою соціальну мережу Truth вже 21 лютого 2022 року - в День президентів США.

Про це свідчать дані в App Store, передає Reuters. Інформацію підтверджує і джерело агентства.

Truth Social компанії Trump Media & Technology Group (TMTG) задумано як альтернативу Twitter. Стверджується, що, як і у Twitter, в новій соцмережі можна підписуватися на інших людей і стежити за актуальними темами.

Запуск додатку соцмережі відбудеться через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter заблокували акаунти Трампа за те, що він спонукав своїх прихильників брати участь у нападі 6 січня 2021 року на Капітолій США.

Читайте такожЕкс-речниця Трампа розповіла про його реальні відносини з Путіним "не на камеру"Очікується, що запуск стане першим з трьох етапів розвитку TMTG. Другим буде послуга підписки на відео під назвою TMTG+ з розважальними програмами, новинами та подкастами. Презентація для інвесторів у листопаді показала, що TMTG також хоче запустити мережу подкастів.

Раніше УНІАН писав про запуск у 2021 році платформи From the Desk of Donald J Trump для публікації контенту колишнього президента США після блокування його сторінок у соціальних мережах. Однак платформа пропрацювала лише місяць.

