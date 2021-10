Американський екс-президент збирається протистояти "тиранії великих технологій", які змусили його замовкнути.

45-ий президент США Дональд Трамп вкотре заявив про плани запустити нову соціальну платформу - соцмережа може з'явитися вже до кінця року.

Про це повідомляє BBC.

Нова соцмережа Трампа називатиметься TRUTH Social і, за його словами, повинна буде "протистояти тиранії великих технологій", які заглушають голоси конкурентів в США.

Компанія американського екс-президента Trump Media & Technology Group (TMTG) також має намір запустити в соцмережі послугу підписки на відео за запитом.

Читайте такожFacebook заблокував акаунт Трампа на два рокиЗгідно із заявою TMTG, TRUTH Social відкриється в наступному місяці, але в перший час буде доступною тільки на запрошення вже зареєстрованих користувачів. Загальний доступ до неї відкриється протягом перших трьох місяців 2022 року.

"Ми живемо у світі, де "Талібан" широко представлений в Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути", - написав з цього приводу Трамп, якого все ще не розблокували в Twitter і Facebook.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року Дональд Трамп запустив свій особистий блог From the Desk of Donald J Trump, але лише через місяць проект закрився.

Автор: Станіслав Кожемякін