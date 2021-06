Команда політика запустила цей сайт після блокування його сторінок у соціальних мережах.

Комунікаційна платформа Дональда Трампа From the Desk of Donald J Trump, створена після блокування його сторінок в соціальних мережах, назавжди закрита.

Про це повідомляє BBC з посиланням на старшого помічника Трампа Джейсона Міллера.

За словами Міллера, платформа була лише допоміжним засобом і більше не працюватиме.

На веб-сайті From the Desk of Donald J Trump, який часто називали блогом 45-го президента США або його особистою соцмережею, публікувалися різні повідомлення Трампа, на зразок того, як він раніше писав в соціальних мережах.

Відвідувачі сайту могли "лайкнути" повідомлення і поділитися ним у Facebook або Twitter, але можливості коментувати на платформі не було.

Тепер же посилання на сайт перенаправляє користувачів на пропозицію підписатися на сповіщення від Дональда Трампа.

Міллер на своїй сторінці у Twitter також підтвердив, що незабаром Трамп може знову з'явитися в соціальних мережах. Однак де саме, поки не ясно.

Онлайн-платформа Трампа: що відомо

Читайте такожТрамп оголосив бойкот Coca-ColaПлатформа From the Desk of Donald J Trump була запущена минулого місяця для публікації контенту колишнього президента після блокування його сторінок в соціальних мережах.

У січні 2021 року акаунти Дональд Трампа у Facebook та Instagram були заблоковані у зв'язку з подіями 6 січня, коли його прихильники штурмом взяли будівлю Конгресу США.

Також адміністрація Twitter назавжди заблокувала акаунт Трампа, а згодом блокувала й акаунти, що публікували заяви з сайту екс-президента.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова