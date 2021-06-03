Комунікаційна платформа Дональда Трампа From the Desk of Donald J Trump, створена після блокування його сторінок в соціальних мережах, назавжди закрита.
Про це повідомляє BBC з посиланням на старшого помічника Трампа Джейсона Міллера.
За словами Міллера, платформа була лише допоміжним засобом і більше не працюватиме.
На веб-сайті From the Desk of Donald J Trump, який часто називали блогом 45-го президента США або його особистою соцмережею, публікувалися різні повідомлення Трампа, на зразок того, як він раніше писав в соціальних мережах.
Відвідувачі сайту могли "лайкнути" повідомлення і поділитися ним у Facebook або Twitter, але можливості коментувати на платформі не було.
Тепер же посилання на сайт перенаправляє користувачів на пропозицію підписатися на сповіщення від Дональда Трампа.
Міллер на своїй сторінці у Twitter також підтвердив, що незабаром Трамп може знову з'явитися в соціальних мережах. Однак де саме, поки не ясно.
Yes, actually, it is. Stay tuned! https://t.co/USKGvVXe2f— Jason Miller (@JasonMillerinDC) June 2, 2021
Онлайн-платформа Трампа: що відомо
Читайте такожТрамп оголосив бойкот Coca-ColaПлатформа From the Desk of Donald J Trump була запущена минулого місяця для публікації контенту колишнього президента після блокування його сторінок в соціальних мережах.
У січні 2021 року акаунти Дональд Трампа у Facebook та Instagram були заблоковані у зв'язку з подіями 6 січня, коли його прихильники штурмом взяли будівлю Конгресу США.
Також адміністрація Twitter назавжди заблокувала акаунт Трампа, а згодом блокувала й акаунти, що публікували заяви з сайту екс-президента.
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