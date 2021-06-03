У Трампа заявили, що незабаром він може з'явитися в соціальних мережах / фото REUTERS

Комунікаційна платформа Дональда Трампа From the Desk of Donald J Trump, створена після блокування його сторінок в соціальних мережах, назавжди закрита.

Про це повідомляє BBC з посиланням на старшого помічника Трампа Джейсона Міллера.

За словами Міллера, платформа була лише допоміжним засобом і більше не працюватиме.

На веб-сайті From the Desk of Donald J Trump, який часто називали блогом 45-го президента США або його особистою соцмережею, публікувалися різні повідомлення Трампа, на зразок того, як він раніше писав в соціальних мережах.

Відвідувачі сайту могли "лайкнути" повідомлення і поділитися ним у Facebook або Twitter, але можливості коментувати на платформі не було.

Тепер же посилання на сайт перенаправляє користувачів на пропозицію підписатися на сповіщення від Дональда Трампа.

скріншот, donaldjtrump.com

Міллер на своїй сторінці у Twitter також підтвердив, що незабаром Трамп може знову з'явитися в соціальних мережах. Однак де саме, поки не ясно.

Онлайн-платформа Трампа: що відомо

Читайте такожТрамп оголосив бойкот Coca-ColaПлатформа From the Desk of Donald J Trump була запущена минулого місяця для публікації контенту колишнього президента після блокування його сторінок в соціальних мережах.

У січні 2021 року акаунти Дональд Трампа у Facebook та Instagram були заблоковані у зв'язку з подіями 6 січня, коли його прихильники штурмом взяли будівлю Конгресу США.

Також адміністрація Twitter назавжди заблокувала акаунт Трампа, а згодом блокувала й акаунти, що публікували заяви з сайту екс-президента.

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Переклад: Катерина Комолова