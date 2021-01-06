У Вашингтоні сьогодні проходять масові мітинги прихильників Трампа.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ніколи не визнає поразку на президентських виборах.

Про це він заявив на мітингу своїх прихильників у Вашингтоні, який транслювався на телеканалі Fox News.

Читайте такожУ Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку Трампа (фоторепортаж)

Трамп висловив переконання, що усі, хто сьогодні беруть участь у протестах, "не хочуть бачити як наша перемога на виборах була вкрадена" так званими "заохоченими радикальними лівими демократами" і "фальшивими медіа".

"Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не визнаємо свою поразку. Це не відбудеться. Ви не визнаєте свою поразку, коли відбулася крадіжка", - заявив Трамп.

Він також додав, що більше ніколи не терпітиме цього. При цьому, Трамп звернувся до своїх прихильників зі словами "ми зупинимо крадіжку".

Трамп стверджує, що переміг на президентських виборах з великою перевагою і нагадав, що за нього проголосували 75 млн американців.

"Вони кажуть, що ми програли. Але ми не програли. І до речі, хтось вірить, що Джо (Байден) отримав 80 млн голосів? Він отримав 80 млн комп'ютерних голосів. Це ганьба", - сказав Трампа.

При цьому, він нагадав, що віце-президент США головуватиме на спеціальному засіданні обох палат Конгресу США - палати представників і Сенату.

"Я сподіваюся, що Майк Пенс збирається поступити правильно. Я сподіваюся. Тому якщо Майк Пенс поступить правильно, ми виграємо вибори", - наголосив Трамп.

Президент США сказав, що Пенс має "абсолютне право" відправити голоси колегії виборників назад у штати для переголосування і повторного затвердження результатів. "Штати хочуть переголосувати", - додав Трамп.

"Майк Пенс має виступити за нас, і якщо він цього не зробить, це буде сумним днем для нашої країни", - заявив він.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 6 січня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко