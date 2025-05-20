Трамп збудував мирний план щодо Україні на трьох ілюзіях, - WP

Посадоці в Києві вірять, що шанс на успіх переговорів є — за умови чіткої підтримки Заходу.

Мирна ініціатива президента США Дональда Трампа щодо України базується на трьох ілюзіях. Усі вони є хибними, пише The Washington Post.

Перша ілюзія — переконання, що диктатор Володимир Путін хоче миру.

Насправді російський лідер продовжує прагнути перемоги, під якою розуміє повернення України під контроль Москви. Війна триває, попри масштабні втрати РФ і нездатність досягти воєнних цілей навіть у межах Донбасу.

Друга ілюзія — віра Трампа в економічний потенціал Росії для США.

Колишній президент називає РФ "золотою жилою", але, як зазначають економісти, це країна з корумпованою, сировинною економікою, яка занепадає. Натомість Україна, попри проблеми, демонструє потенціал для технологічного розвитку — особливо в оборонному секторі.

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Третя ілюзія — намагання примусити Україну до капітуляції.

Трамп вважає, що Київ не має "карт у руках", однак ключовим активом України є рішуча підтримка з боку Європи. У відповідь на загрозу РФ, європейські країни активізують військову підготовку і не допустять "поганої угоди" для Києва.

Українські посадовці, з якими спілкувався WP, вважають, що шанс на успіх переговорів є — за умови чіткої підтримки Заходу. Але готуються й до провалу ініціативи Трампа, якщо той не буде готовий до тривалого і складного процесу.

"Мир — це не швидкий переворот, а стратегічне будівництво", — наголошує WP, цитуючи Генрі Кіссінджера.

У разі провалу ініціативи, США можуть втратити вплив, а Трамп — політичну репутацію.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 19 травня американський президент провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого зв'язався з кремлівським правителем Путіним.

Під час двогодинної розмови вони обговорювали припинення війни та подальшу спіправцю між Вашингтоном та Москвою.

Згодом Трамп написав у мережі, що Росія і Україна "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, а умови цього обговорюватимуться між двома сторонами.

В його заяві не було нічого про посилення санкцій проти Росії, яка неодноразово відмовлялася від запропонованого ним перемир'я.

Водночас американські ЗМІ писали, що Трамп намагається дистанціюватися від мирної угоди, оскільки виявив, що не може припинити війну в Україні.

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