Білоруський диктатор доручив підлеглим активізувати розвідку корисних копалин в країні.

Після заяв Білого дому про корисні копалини в Україні, глава Білорусі Олександр Лукашенко доручив знайти їх на білоруській території. Як пише БЕЛТА, відповідну заяву Лукашенко зробив 4 березня, ухвалюючи кадрові рішення і окреслюючи ключові завдання для профільного блоку в уряді країни.

За даними видання, звертаючись до профільного віцепрем'єра Юрія Шулейка, Лукашенко заявив, що ставить перед ним завдання "майбутнього".

"Тому міністру природних ресурсів і охорони навколишнього середовища упиратися разом із вами доведеться пристойно. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", - сказав він.

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Зазначається, що білоруський лідер зробив акцент саме на геологорозвідці.

"Найактуальніша тема!... Кажуть, що у нас у відвалах є корисні копалини. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", - заявив він.

За його словами, розвиток геологорозвідки в Білорусі перебуває на низькому рівні, а пошук корисних копалин взагалі не опрацьовується.

"Корисні копалини вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж у інших?" - запитав Лукашенко.

Угода про корисні копалини України - останні новини

Як писав УНІАН, 3 березня у США анонсували підписання угоди про корисні копалини з Україною. Зокрема член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що підписання угоди приведе до довгострокового економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом.

Водночас Франція також виявила великий інтерес до корисних копалин України. Міністр оборони країни Себастьян Лекорню наголосив, що Франція веде переговори щодо їхнього використання ще з жовтня 2024 року.

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