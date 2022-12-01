26,5% на десятому місяці повномасштабної війни не змогли відповісти на запитання про те, що відбувається в Україні.

Більше 26% жителів Молдови важко відповісти, що відбувається в Україні, а третина виправдовує дії Росії боротьбою з нацизмом і захистом так званих "ДНР" і "ЛНР".

Такі дані показало опитування "Барометр громадської думки", проведене молдавським Інститутом публічних політик, пише Newsmaker.

38,3% опитаних зазначили, що Росія вчинила невиправданий і не спровокований напад на Україну. При цьому майже стільки ж – виправдовує агресію (17,1% вважають, що Росія захищає "ДНР" і "ЛНР" від атак України, 15,1% – що бореться з нацизмом в Україні). 26,5% на десятому місяці повномасштабної війни не змогли відповісти на запитання про те, що відбувається в Україні.

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36,20% опитаних заявили, що вважають що, Україна має рацію, 21,9% – що Росія. 23,20% респондентів вважають, що ні Росія, ні Україна не мають рацію, ще 18% не змогли відповісти на питання.

Також жителі країни переважно вважають, що ЄС і НАТО не мають брати участь у війні. 33,8% опитаних вважають достатньою допомогу у вигляді наданого озброєння. Ще 31,3% думають, що Україна повинна воювати самостійно, 23,7% громадян не змогли відповісти. Необхідним втручання ЄС і НАТО у війну вважають тільки 11,2% опитаних.

Ситуація в Молдові

Країна знаходиться на порозі енергетичної кризи. Ціни на газ в Молдові зросли в 5 разів, рахунки за електроенергію становлять понад 60% витрат середнього жителя країни.

В країні значний дефіцит електроенергії. Раніше Україна постачала 30% електроенергії до Молдови, але через бомбардування українських електростанцій країні довелося замість цього звернутися до Румунії.

Спонсорований кремлем політик Ілан Шор активно стверджує, що уряд країни винен в наростанні економічної кризи, і просуває ідею про те, що тільки хороші відносини з Москвою – основа для отримання нормальної ціни на газ. У країні регулярно проводяться мітинги проти прозахідного уряду, які куруються партією Шора.

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