Дві великі держави призупинили скочування у прямий конфлікт принаймні на певний час.

Погіршення у відносинах між США та Китаєм припинилося, наразі ситуація стабілізувалася. Про це повідомляє МЗС Китаю за підсумками розмови керівників дипломатичних відомств двох країн – Ентоні Блінкена та Ван І.

Зазначається, що розмову ініціювала американська сторона заради обговорення ситуації на Близькому Сході. Коментуючи події в Ізраїлі та Секторі Газа, Ван І запевнив, що Китай виступає проти всіх дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує будь-які дії, які порушують міжнародне право. Також Ван І підкреслив, що основний шлях вирішення палестинського питання полягає в реалізації "рішення про дві держави".

Окремо сторони обмінялися думками щодо китайсько-американських відносин.

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"Ван І зазначив, що останнім часом Китай і США провели низку контактів на високому рівні, двосторонні відносини припинили погіршуватися і стабілізувалися, що вітається народами двох країн і міжнародним співтовариством", – йдеться в прес-релізі китайського МЗС.

Проблеми у відносинах між США та Китаєм

Як писав УНІАН, різке погіршення американо-китайських відносин почалося в серпні минулого року після того, як тодішня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Китай розцінив це як порушення його суверенітету, адже Пекін вважає острів своєю територією.

У лютому, коли Китай і США планували почати розрядку у відносинах, спалахнув новий скандал через китайські повітряні кулі над Америкою. Попри заяви Пекіну, що це метеозонди, яки віднесло вітром, Вашингтон заявив про акт шпигунства та збив кулі.

Також стосунки двох держав напружені через проросійську політику Пекіна у контексті російського вторгнення в Україну та побоювань США, що Китай готує вторгнення на Тайвань.

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