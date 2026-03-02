Кувейт помилково збив 3 американські винищувачі F-15: у США відреагували на ситуацію

Всі шість членів екіпажів успішно катапультувалися, їхньому життю нічого не загрожує.

У понеділок вранці в Кувейті розбилися кілька американських винищувачів F-15E Strike Eagle. Інцидент стався на тлі триваючої військової операції США проти Ірану, пише sundayguardianlive.com. Ці винищувачі є частиною повітряної присутності США на Близькому Сході.

Перші повідомлення і поширені відео показали, як один з винищувачів некеровано знижується перед тим, як впасти на землю.

Оновлено 13.20. Американські військові заявили, що Кувейт "помилково збив" цілих три американські винищувачі F-15E Strike Eagle під час бойового вильоту в момент атаки Ірану на країну.

Центральне командування збройних сил США повідомило, що бойове зіткнення включало атаки з боку іранської авіації, застосування балістичних ракет і безпілотників – це перший випадок участі застарілого бойового авіапарку Ірану в цій війні.

"Винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтськими засобами протиповітряної оборони", – йдеться в заяві. "Всі шість членів екіпажів успішно катапультувалися, були благополучно евакуйовані і знаходяться в стабільному стані. Кувейт визнав цей інцидент, і ми вдячні силам оборони Кувейту за їхні зусилля і підтримку в цій поточній операції".

При цьому на відео, які поширюються в соцмережах, видно, як один з членів екіпажу катапультується з літака і спускається на парашуті. Початкові джерела повідомляють, що пілот катапультувався благополучно і покинув місце аварії без серйозних травм.

Місцеві жителі Кувейту опублікували фотографії рятувальної операції в цьому районі, і, як повідомляється, пілота бачили на землі після використання катапультного крісла. Офіційного підтвердження від ВПС США про причини аварії або стан інших членів екіпажу поки немає.

Оновлено 10.30. Тим часом Міністерство оборони Кувейту заявляло про катастрофу "декількох" американських військових літаків, "всі члени екіпажів вижили", пише CNN.

"Відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції", – йдеться в заяві представника міністерства оборони Кувейту полковника Саїда Аль-Атвана.

"Екіпажі евакуювалися з місць аварії і були доставлені до лікарні для оцінки їхнього стану та надання необхідної медичної допомоги", – сказав він, додавши, що їхній стан "стабільний".

Аль-Атван заявив, що Кувейт перебуває в "прямій координації" з владою США.

F-15E Strike Eagle – високопродуктивний винищувач подвійного призначення, призначений як для ведення бою "повітря-повітря", так і для виконання завдань з нанесення високоточних глибоких ударів.

Конфлікт на Близькому Сході розгорається

На Кіпрі була атакована авіабаза військово-повітряних сил Великобританії. Її атакували іранські безпілотники. Це сталося незабаром після того, як британський прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив США наносити "оборонні" удари по іранських ракетних об'єктах з цієї бази.

Крім Кіпру, Іран атакував американську базу Інджирлік в Туреччині. Про це повідомили турецькі ЗМІ, проте підтвердження поки немає.

Раніше лідери Німеччини, Франції та Великої Британії пригрозили Ірану приєднатися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить наносити удари по країнах на Близькому Сході, які не мають відношення до бойових дій.

