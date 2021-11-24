Томас виліз на підвіконня, взяв смартфон і зателефонував оператору служби.

Трирічний хлопчик став справжнім рятівником для своєї мами.

Про це пише Indy 100.

33-річна Кейлі Боффі впала зі сходів у будинку й втратила свідомість. Її сину, Томасу, якому було всього три роки, вдалося набрати на телефоні номер служби порятунку 999 і викликати поліцію.

У слухавку копам Томас повідомив: "Мама впала зверху". Потім хлопчик переліз через дитячі обмежувальні дверцята, щоби знайти ключі від дому і відкрити вхідні двері.

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Машини між собою товаришують і навчають дітей, як реагувати на надзвичайні ситуації.

Кейлі доставили в лікарню з травмами коліна, плеча і стегна. Медики встановили, що падіння зі сходів було викликане болем через грижу і збільшену селезінку. В результаті жінка втратила рівновагу і впала.

"Я пам’ятаю, як закрила дверцята на сходах, і в наступну хвилину зрозуміла, що прокинулася, розмовляючи з кимось телефоном, а потім – поліцію в домі", – згадує події постраждала.

Вона уточнила, що Томас виліз на підвіконня, взяв смартфон і зателефонував оператору служби.

"Він схожий на маленького супергероя, і, зважаючи на його вік, це справді дивовижно, як він знав, що робити, розумів і не боявся. Я дуже хочу, щоби інші люди дізналися про мого сина, зрозуміли, наскільки важливо навчати малечу поведінці у надзвичайній ситуації", – сказала Кейлі.

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Автор: Віолетта Орлова