"Малюк Ікс" з цікавістю дивився в камеру і навіть щось намагався сказати.

Мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск на своєму прикладі показав, що будь-який батько не застрахований від курйозів з дітьми. Молодший син інженера "увірвався" в онлайн-нараду свого тата і просидів з ним перед камерою кілька хвилин. Хлопчик, якого сам Маск називає "Малюком Ікс", намагався щось сказати та з цікавістю спостерігав за своїм батьком.

Кумедна сцена, на якій Маск дуже зворушливо поводиться з сином, потрапила на відео. Ролик вже з'явився на YouTube.

Так, Маск говорив про свою програму SpaceX Starship під час наради, організованої Радою з космічних досліджень національних академій. Коли черга включати камеру і мікрофон дійшла до інженера, він мило посміхався перед монітором, сидячи зі своїм сином на руках.

"Малюкові Ікс" всього півтора року, він ще насилу вимовляє слова, але хлопчик все одно намагався про щось розповісти батькові. Маск поблажливо посміхався, після чого його сина забрали з кімнати. Звичайно, малюк був цим незадоволений, тому розплакався.

Читайте такожІлон Маск знайшов покупця для свого будинку, який він оцінив у мільйони доларівУ мережі вже жартують про те, що син Маска насправді говорив "марсіанською" мовою. Користувачі прийшли в захват від кумедного відео з дитиною інженера.

"Чи може хто-небудь розшифрувати марсіанську мову, якою говорить Малюк Ікс, я думаю, в ньому є багато інформації для нас, людей!",- написали в коментарях фанати Маска.

Син Ілона Маска - що відомо

"Малюк Ікс" - шоста дитина Ілона Маска. Матір'ю хлопчика є співачка канадська співачка Граймс, з якою інженер перебував у відносинах близько трьох років.

Читайте такожМама Ілона Маска розповіла, як проводити годину з дітьми та онуками: "дивимося в телефони й читаємо контракти"Син Маска і співачки з'явився на світ 4 травня 2021 року. Незабаром після цього малюка показали на відео. Спочатку мільярдер і його дівчина хотіли назвати дитину "X Æ A-12" (Екс Еш Ей-Твелв), але пізніше вони скорегували його ім'я на "X Æ A-Xii". Сам Маск називає дитину "Малюком Ікс".

Наприкінці вересня цього року інженер розлучився зі співачкою Граймс і назвав дивну причину розриву відносин. За словами Маска вони розійшлися на дружній ноті.

Автор: Поліна Кузенко