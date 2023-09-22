Турецький президент також закликав рахуватися з інтересами РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не згоден з негативним підходом, який інші лідери проявляють до його російського колеги Володимира Путіна.

Спілкуючись з журналістами в Нью-Йорку після участі в Генасамблеї ООН, Ердоган заявив, що РФ не та країна, яку можна ігнорувати, і висловив надію, що буде знайдено рішення для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи, з якої Кремль вийшов у липні, пише Reuters.

"І лідери, і прем'єр-міністри мають негативні підходи до Путіна. Ми не дотримуємося цієї позиції. Я не вважаю цей підхід правильними, тому що РФ не є звичайною країною", - висловив свою думку Ердоган.

"Будь то за площею або за положенням у світі, Росія має чітке місце. За виробництвом зерна Росія зараз є однією з небагатьох країн у світі. Тепер не можна ігнорувати таку країну", - додав він.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

З початку війни Анкара намагалася балансувати між Києвом і Москвою. Вона надала військову підтримку Україні і заявила про підтримку її територіальної цілісності, але також виступила проти і не приєдналася до антиросійських санкцій.

В даний час Ердоган намагається переконати РФ повернутися в Чорноморську зернову ініціативу. Він заявив, що буде працювати з Путіним, з яким у нього хороші особисті стосунки, щоб відновити угоду, закликавши західні країни зробити свій внесок.

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