Він зазначив, що Євросоюз має намір відокремитися від Туреччини.

Анкара може "розлучитися" з Євросоюзом, якщо це буде необхідно. Таку заяву зробив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи Доповідь Європарламенту щодо Туреччини.

У доповіді говориться, що процес приєднання Туреччини до Євросоюзу не може відновитися в нинішніх умовах. У документі є рекомендація для ЄС вивчити "реалістичні рамки" для зв'язків з Анкарою, передає Reuters.

"Євросоюз намагається відокремитися від Туреччини, - прокоментував Ердоган. - Ми проведемо оцінку цих подій і, якщо необхідно, зможемо розлучитися з ЄС".

Раніше Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що доповідь Європарламенту містить необґрунтовані звинувачення і упередження і показує "поверхневий і недалекоглядний" підхід до зв'язків держави з ЄС.

Туреччина і Євросоюз

Туреччина є офіційним кандидатом на приєднання до ЄС протягом 24 років. У 2009 році переговори на цю тему зайшли в глухий кут через побоювання ЄС з приводу порушень прав людини і поваги верховенства закону в Туреччині.

У 2013 році сторони почали переговори про лібералізацію візового режиму.

У 2018 році Європейська Рада констатувала, що переговори про вступ Туреччини фактично зупинилися.

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