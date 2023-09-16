Анкара може "розлучитися" з Євросоюзом, якщо це буде необхідно. Таку заяву зробив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи Доповідь Європарламенту щодо Туреччини.
У доповіді говориться, що процес приєднання Туреччини до Євросоюзу не може відновитися в нинішніх умовах. У документі є рекомендація для ЄС вивчити "реалістичні рамки" для зв'язків з Анкарою, передає Reuters.
"Євросоюз намагається відокремитися від Туреччини, - прокоментував Ердоган. - Ми проведемо оцінку цих подій і, якщо необхідно, зможемо розлучитися з ЄС".
Раніше Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що доповідь Європарламенту містить необґрунтовані звинувачення і упередження і показує "поверхневий і недалекоглядний" підхід до зв'язків держави з ЄС.
Туреччина і Євросоюз
Туреччина є офіційним кандидатом на приєднання до ЄС протягом 24 років. У 2009 році переговори на цю тему зайшли в глухий кут через побоювання ЄС з приводу порушень прав людини і поваги верховенства закону в Туреччині.
У 2013 році сторони почали переговори про лібералізацію візового режиму.
У 2018 році Європейська Рада констатувала, що переговори про вступ Туреччини фактично зупинилися.