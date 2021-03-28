Канал з'єднає Чорне море на північ від Стамбула з Мармуровим морем на півдні та оцінюється в 9,2 мільярда доларів.

Туреччина схвалила плани розвитку величезного каналу на околиці Стамбула, просуваючи проєкт, який викликав критику через його вартість і вплив на навколишнє середовище.

Читайте такожАдміністрація Суецького каналу не може назвати терміни відновлення навігації (відео)Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву міністра навколишнього середовища Мурата Курума.

Цей крок був зроблений через рік після того, як Туреччина провела перший тендер на реконструкцію двох історичних мостів у своєму найбільшому місті, де планується прорити 45-кілометровий канал, що просувається президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Ми схвалили плани розвитку проєкту Kanal Istanbul Project і винесли їх на громадське обговорення. Ми швидко зробимо кроки, щоб збагатити нашу країну і священне місто каналом Стамбул", - написав Курум в Twitter.

Канал з'єднає Чорне море на північ від Стамбула з Мармуровим морем на півдні та оцінюється в 75 мільярдів лір ($9,2 мільярда).

Аварія в Суецькому каналі: що відомо

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.

Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Збої на вантажному ринку руйнують світову торгівлю, особливо продовольчими та сільськогосподарськими продуктами. Транспортні потоки в портах різко впали, фрахтові витрати зросли, а поставки сповільнилися.

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Автор: Катерина Жирій