У США відкинули можливість війни з Росією.

У Білому домі, попри можливу агресію РФ проти України найближчої доби, знову заявили, що не мають наміру направляти свої війська в Україну.

Про це на брифінгу заявила речник адміністрації Байдена Джен Псакі.

"Я не знаю, скільки ще раз мені доведеться це повторити: не існує сценарію, при якому президент [Байден] відправить американські війська воювати в Україні проти Росії", - сказала Псакі.

Вона запевнила, що лідер США не має наміру змінювати своє рішення. Також, за її словами, США не мають наміру воювати з Росією або розміщувати в Україні свої війська для ведення бойових дій.

Зазначимо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.

ЗМІ раніше писали, що під загрозою російської атаки знаходяться три українських міста.