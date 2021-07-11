Жінка не була вакцинована від коронавірусу.

Мешканка Бельгії, яка одночасно хворіла двома штамами COVID-19, померла. У неї діагностували британський штам "Альфа" і південноафриканський штам "Бета".

Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався ще березні. До лікарні доставили 90-річну жінку. У неї не було щеплень від COVID-19. Через п'ять днів після госпіталізації жінка померла.

У загиблої взяли зразки для аналізу. Фахівці з'ясували, що жінка хворіла одночасно двома штамами коронавірусу. Водночас вони не стверджують, що вона померла через подвійне зараження.

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Цей випадок увійшов до звіту, який представили на Європейському конгресі клінічної мікробіології. Передбачається, що літня жінка заразилася COVID-19 від двох різних людей.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Нідерландах знову закрили нічні клуби і дискотеки, які заробили всього два тижні тому після локдауну. Обмеження почали діяти з 10 липня.

Причина такого рішення-зростання захворюваності коронавірусом. Напередодні, 9 липня, зафіксовано 7 тис. випадків за добу.

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Автор: Анастасія Горбачова