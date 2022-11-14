Водночас на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, замовлення мають виконати до кінця поточного року.

"За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року", – йдеться у повідомленні.

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Водночас у Генштабі наголосили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Війна в Україні: роль Білорусі

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з території Білорусі завдаються удари по українських містах. Крім того, саме з Білорусі російські війська наступали на північні регіони України.

Раніше повідомлялося, що останніми кількома днями у Білорусі зафіксовано вісім польотів російських військово-транспортних літаків Іл-76. 11 листопада вони пробули на аеродромі в Мачулищі довше за визначений для розвантаження час. Це може бути завезення нових ракет в Білорусь, або їхнє вивезення в Росію.

Крім того, Російська Федерація вивезла з Білорусі ще 20 ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300/400. У неділю вдень, 13 листопада, було помічено рух у бік аеродрому "Мачулищі" п'яти тралів, на яких було по чотири ракетні контейнери для цих ЗРК (всього 20 ракет).

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