Пропагандисти стверджують, що показали "емоції" затриманого журналіста.

Білоруські ЗМІ опублікували нові фрагменти нещодавнього " інтерв'ю" опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Запис з'явився в Телеграм-каналі провладного інформагентства "Белта".

"Емоції Романа Протасевича під час запису інтерв'ю Марату Маркову. Кілька фрагментів будуть показані вперше", - стверджують пропагандисти.

На записі затриманий активіст розповідає про товаришів по опозиційному табору, а також зі сльозами під час паузи просить дозволу покурити. "Журналіст" серед іншого запитує у нього про "гранти" для опозиції.

В кінці "інтерв'ю" Протасевич цікавиться, коли воно буде показано. "Подивимося, як вийде по монтажу", - відповідає йому людина, яка ставила питання.

"Інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу ОНТ

Затриманий у Мінську білоруський опозиціонер Протасевич у так званому "інтерв'ю" для провладного білоруського каналу, яке вийшло 3 червня, "зізнався" в приписуваних йому злочинах і "повазі" до Лукашенка. Крім того, він розповів про фінансування білоруських опозиціонерів, а також своє перебування на Донбасі.

Батько Романа Протасевича Дмитро Протасевич переконаний, що син говорить під тиском КДБ, що його шантажують, тим більше, "у сусідній камері сидить його дівчина".

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Автор: Юрій Годован