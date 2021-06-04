Батько Романа Протасевича розповів, що до сина не пускають ні адвоката, ні лікарів.

Батько опозиціонера Романа Протасевича, затриманого в Мінську 23 травня, прокоментував "інтерв'ю" з сином, яке вийшло на білоруському державному каналі ОНТ.

Про це повідомляє "Дождь".

Батько Романа Протасевича Дмитро Протасевич переконаний, що син говорить під тиском КДБ, що його шантажують, тим більше, "в сусідній камері сидить його дівчина".

"Знаючи нашого сина, все, що говорить Роман, він говорить не сам. Ви подивіться на його першу реакцію на початку ролика, і навіть в процесі ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він не хоче говорити. Йому дуже важко це говорити, але я впевнений, що його змусили, впевнений, що його залякували", - сказав він.

Також він розповів, що до сина не пускають ні адвоката, ні лікарів.

"Нашому синові, ми впевнені, потрібне постійне медичне спостереження, ми не знаємо, які методи впливу на нього здійснюються", - розповів Дмитро Протасевич.

Також батько Протасевича упевнений, що "вірити в цей фільм не можна".

Травми на руках Протасевича

Крім того, на уривку відео, яке опублікували в Telegram ONT NEWS 3 червня, на долонях Протасевича видно травми. Вони стали помітні, коли Протасевич розплакався і закрив обличчя руками.

"Інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу ОНТ

Затриманий у Мінську білоруський опозиціонер Роман Протасевич у так званому "інтерв'ю" для провладного білоруського каналу, яке вийшло 3 червня, "зізнався" в приписуваних йому злочинах і "повазі" до Лукашенка. Крім того, він розповів про фінансування білоруських опозиціонерів, а також своє перебування на Донбасі.

Посадка літака Ryanair у Мінську та затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Читайте такожЄС запровадить санкції проти "Белавіа" та білоруських чиновників - ЗМІОднак у результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком та розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі.

Сам же Лукашенко заявив, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського Союзу, але Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворювальним підприємствам Білорусі.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олег Давигора