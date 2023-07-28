Відстань від ангара до наметового табору ПВК "Вагнер" в селі Цель становить 16.5 км.

Федерація американських вчених повідомила, що на території 465-ї ракетної бригади в Осиповичах завершено будівництво ангарів для ракетних пускових установок "Іскандер", які можуть нести ядерні боєголовки. Він знаходиться поруч з табором ПВК "Вагнер".

Це підтверджується аналізом свіжих супутникових знімків. За даними FAS, будівництво розпочалося у жовтні 2022 року та було завершено у квітні 2023 року.

На знімку Maxar від 4 липня 2023 року, видно 4 пускові установки "Іскандер" (або транспортери) і дві машини підтримки меншого розміру за межами гаража. При цьому, відсік для зберігання ракет на одній з пускових установок відкритий.

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FAS пише, що новий об'єкт розташований всього в 7 км від Осиповицького полігону і в 12 км від складу зброї, де може проходити потенційна модернізація тимчасового сховища ядерних боєголовок. Крім того, відстань від ангара до наметового табору ПВК "Вагнер" в селі Цель становить 16.5 км.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - подробиці

28 липня 13-та колона ПВК "Вагнер" приїхала по трасі М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів (Білорусь). У колоні бойовиків налічувалося мінімум 80 одиниць автомобільної техніки. Раніше ЗМІ писали, що у Білорусі найманцями командує уродженець України 46-річний Сергій Володимирович Чубко.

Членів приватної військової компанії "Вагнер", які перебувають у Білорусі, можуть відправити "працювати" на Близький Схід (в Сирію) і Африку (Лівію, малі або Центральноафриканську Республіку).

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