Своїм вчинком 56-річний Джеймс Браун хотів привернути уваги до проблеми змін клімату.

У Великобританії завершився суд над колишнім паралімпійцем Джеймсом Брауном. У рамках протесту 56-річний уродженець Північної Ірландії приклеїв себе до даху літака British Airways, чим завдав авіакомпанії збитків на 40 тис. фунтів стерлінгів.

Про це пише Sky News.

Браун - активіст екологічного руху Extinction Rebellion, у минулому - паралімпієць. Він представляв Великобританію у велоспорті та легкій атлетиці на Паралімпійських іграх 1984 року, а потім перейшов до команди Ірландії, щоб змагатися в лижних перегонах.

Уранці 10 жовтня 2019 року на знак протесту проти польотів в аеропорту "Лондон-Сіті" Браун забрався на літак, приклеїв до нього свою праву руку і вставив мобільний телефон в отвір дверей, щоб їх не можна було закрити.

Майже сліпий дворазовий золотий медаліст провів на даху літака годину, перш ніж був знятий рятувальниками та заарештований. Усі свої дії чоловік транслював на Facebook.

Читайте такожУ Держлісагентстві зізналися, що не подужають план Зеленського з висадки 1 мільярда деревБорт мав відправитися в Амстердам, проте в результаті не зміг вчасно злетіти. За словами прокуратури, дії чоловіка обійшлися авіакомпанії у 40 тис. фунтів стерлінгів і торкнулися понад 300 пасажирів.

Сам же Браун сказав, що йому потрібно було "зробити щось вражаюче", щоб привернути увагу до кліматичної кризи. Представляючи себе в суді, він заперечував звинувачення у заподіянні шкоди суспільству, але присяжні визнали його винним після того, як радилися менш як годину.

"Те, що я зробив, було лише малою частиною. Безліч людей відмовляються від багато чого, щоб щось змінити, і я лише один із них", - заявив активіст.

За його словами, це "ціна ризику" і він "знав, що судимість можлива".

Звинувачення повідомило, що Браун купив місце в літаку вранці в день інциденту, пройшовши повз службу безпеки аеропорту з пляшкою суперклею, яка залишилися непоміченою.

Чоловікові запропонували допомогу у зв'язку з його інвалідністю. Член екіпажу запитала, чи допомогти йому дістатися до місця, проте Браун сказав, що замість цього забереться на дах літака.

"Я був готовий кинути виклик самому собі, злякатися, зустрітися зі страхом, тому що страх кліматичної екологічної катастрофи набагато більший", - за сльозами заявив чоловік у суді.

Дії активіста були частиною протесту, під час якого сотні учасників руху Extinction Rebellion намагалися домогтися закриття аеропорту "Лондон-Сіті" через наслідки авіаперельотів і планів з розширення.

Джеймса Брауна визнали винним у заподіянні шкоди суспільству. Вирок колишньому спортсмену мають винести 17 вересня.

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Автор: Катерина Комолова