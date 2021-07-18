Антиковідні обмеження скасовують, попри новий сплеск випадків коронавірусної хвороби, спричинений штамом Delta.

У Великій Британії від COVID-19 вакцинували дві третини дорослих і завтра знімають карантинні обмеження.

На даний момент 87,8% дорослих отримали перше щеплення від COVID-19, при цьому уряд також виконав завдання з вакцинації двох третин дорослого населення двома дозами до 19 липня, повідомляє Reuters.

При цьому агентство зазначає, що антіковідні обмеження скасовують, незважаючи на новий сплеск випадків коронавірусної хвороби, викликаний штамом Delta. Кількість нових випадків зараження перебуває на найвищому рівні з січня.

Деякі вчені висловили стурбованість з приводу зняття обмежень з огляду на високий рівень захворюваності, значну частину населення, яка ще не повністю вакцинована, і прогнозованого зростання числа госпіталізацій і смертей.

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Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що завдяки вакцинації у Сполученому Королівстві значно знизилась захворюваність COVID-19 і смертність, і що літо - найкращий час для відновлення економіки.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, Велика Британія перебуває на 7-му місці в світі за кількістю хворих COVID-19. З початку пандемії у Сполученому Королівстві захворіли 5 млн 407,4 тис. осіб, померли майже 129 тис.

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Автор: Вікторія Токарєва