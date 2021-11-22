Останніми днями у різних містах Європи пройшли акції протесту через посилення карантинних обмежень.

Близько 35 тисяч людей вийшли у неділю, 21 листопада, на вулиці Брюсселя, протестуючи проти обмежень, введених урядом для боротьби з пандемією COVID-19.

Як повідомляють Reuters і Le Soir, між протестувальниками та поліцією сталося кілька зіткнень - під час акції та після її формального завершення. Учасники акції протесту кидали димові шашки та феєрверки. Поліція застосувала водомети і сльозогінній газ до учасників акції.

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Маршрут протестувальників був погоджений з владою бельгійської столиці. Однак не всі учасники акції розійшлися після її завершення, тож поліція попередила, що почне проводити арешти. Зрештою, ситуація нормалізувалася, повідомили в поліції.

Зазначається, що мер Брюсселя засудив порушників спокою. "Я дав доручення провести арешти та проаналізувати відео. Дякую поліції та різним державним службам за їхній професіоналізм", - зазначив Філіп Клоуз.

"Ми засуджуємо заходи обмеження свободи, які не є структурним рішенням для охорони здоров'я", - зазначали організатори протестів.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями у різних містах Європи пройшли акції протесту через посилення карантинних обмежень на тлі зростання кількості хворих на коронавірус.

Зокрема, у неділю, 21 листопада, у столиці Італії Римі близько 4 тис. людей протестували проти введення "зелених паспортів" для відвідування громадських місць. Зазначимо, що в Італії для того, щоб потрапити на робоче місце, всі без винятку працівники в приватному і державному секторі мають пред'явити "зелений паспорт". В цілому нововведення торкнулося близько 23 мільйонів осіб.

Днем раніше в Роттердамі, другому за величиною місті Нідерландів, спалахнули заворушення через нові заходи уряду по боротьбі з коронавірусом. Протестувальники кидали в поліцейських каміння і петарди, підпалювали патрульні машини. У відповідь поліція зробила попереджувальні постріли і застосувала водомети. Раніше влада Нідерландів ввела тритижневий частковий локдаун. Особливе невдоволення противників жорстких заходів викликав намір влади ввести паспорти вакцинації від коронавірусу.

Також на протести проти локдауну і вакцинації люди вийшли в кількох містах Австрії. Найбільш масштабною була акція у Відні. Демонстрації в Австрії дозволені з дотриманням антикоронавірусних норм – наявність маски FFP2 або ковід-сертифіката. Нагадаємо, відсьогодні Австрія запроваджує жорсткі обмеження для протидії поширенню коронавірусу в країні. А з лютого влада хоче ввести обов’язкову вакцинацію для всього населення, це буде перший випадок у Європі на рівні країни.

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Автор: Олександр Топчій