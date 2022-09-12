Житель Праги пробивав шини з квітня по вересень.

В Чехії чоловік пробивав шини на легкових авто, проте його цікавили тільки машини з українськими номерами. Житель Праги орудував дрилем, його вже затримали криміналісти відділу з екстремізму і тероризму.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чехії.

Так, з середини квітня і до початку вересня чоловік пошкодив 35 шин на припаркованих машинах у Празі. Криміналісти звернули увагу на те, що зловмисник вибирав тільки авто з українськими номерами.

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"Саме тому чоловік притягнутий до кримінальної відповідальності за кримінальний злочин: псування чужого майна, вчинене через національність, за яке загрожує до трьох років позбавлення волі",-уточнили в поліції.

Чоловіка заарештували на початку минулого тижня відразу після злочину, коли він пошкодив два припарковані автомобілі в Празі. Поліція вже встановила, що збиток від злочинів становить близько 100 тисяч крон (понад 152 тисяч гривень).

"Він пошкодив шини збоку так, щоб їх не можна було потім відремонтувати. Чоловік зізнався, що пошкодив шини, це він робив за допомогою акумуляторного дриля", - додали в поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Чехії українських біженців позбавили права на безкоштовну медичну страховку.

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