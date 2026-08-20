Без виплат і тимчасового захисту: у Чехії озвучили жорсткий план щодо українців

Спікер чеського парламенту виступив за радикальне посилення правил для українців: працевлаштованих він хоче перевести на звичайні дозволи на проживання.

Спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура виступив за повне скасування тимчасового захисту для українців у країні, а також соціальних виплат, пов'язаних із цим статусом. Він вважає, що працевлаштовані українці мають перейти на звичайні дозволи на проживання, а безробітні після завершення війни повинні повернутися в Україну.

Про це Окамура заявив в ефірі CNN Prima NEWS. Його позиція відповідає попереднім заявам: ще у червні він говорив, що за можливості негайно припинив би тимчасовий захист українців у Чехії.

"Я виступаю за негайне повне скасування тимчасового захисту та виплат для всіх українців", – заявив Окамура.

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На його думку, українці, які мають роботу в Чехії, повинні оформлювати звичайні дозволи на проживання на тих самих умовах, що й інші іноземці. Тих, хто не працює, політик пропонує повернути в Україну після завершення війни.

Водночас ця пропозиція наразі є політичною позицією Окамури, а не рішенням про скасування тимчасового захисту. Чинний механізм тимчасового захисту в ЄС продовжено до 4 березня 2027 року з можливістю подальшого продовження до 4 березня 2028 року за відповідним рішенням ЄС.

У Чехії вже посилюють правила

Чеська влада справді рухається в бік посилення окремих вимог до отримувачів тимчасового захисту. У червні Палата депутатів підтримала законопроєкт, який передбачає, зокрема, додаткові умови для отримання гуманітарної допомоги. Заявники мають працювати, займатися підприємницькою діяльністю або бути зареєстрованими в службі зайнятості.

Окремо змінилися правила для нових заявників-чоловіків з України призовного віку. Вони мають підтвердити виконання військового обов'язку або наявність права на виїзд з України. Водночас ці вимоги не стосуються українців, які вже перебувають у Чехії та мають чинний статус тимчасового захисту.

Весною цього року посол України в Чехії Василь Зварич попереджував, що чеська влада планує прискіпливіше ставитись до тих українців зі статусом тимчасового захисту, а у разі порушення ними чеського законодавства це може потягнути за собою позбавлення статусу чи депортацію.

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