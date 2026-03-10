Чехія готує жорсткіший контроль за автобусними перевезеннями з України

Проєкт мають представити на коаліційній раді у травні.

Уряд Чехії планує радикально змінити правила автобусного сполучення з Україною, запровадивши суворий контроль за перевізниками. Про це у соцмережі X повідомив спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура.

За словами політика, влада вже створила спеціальну робочу групу, яка має на меті переглянути умови перевезень та впровадити жорсткий нагляд за пасажирськими маршрутами.

Окамура висунув низку серйозних звинувачень на адресу перевізників. Він стверджує, що значна частина ринку працює "в чорну" та використовуються для контрабанди незаконних товарів, зокрема зброї та інших військових товарів, ігноруючи законодавство та безпекові норми.

Відео дня

Спікер також наголосив, що транспортні оператори ухиляються від сплати податків, а багаж пасажирів автобусів не проходить належного контролю, і закликав посилити нагляд за маршрутками.

Згідно з даними, оприлюдненими політиком, регулярний пасажиропотік між Чехією та Україною оцінюється у 2 млн осіб. Крім транспортних обмежень, чеська влада готує зміни до законодавства про перебування іноземців.

Презентація проєкту на коаліційній раді запланована на травень, після чого документ передадуть на розгляд уряду, зазначив Окамура.

Політичне протистояння в Чехії

Раніше УНІАН писав, що Чеська партія, яку очолює Окамура, виступає проти спрощеної процедури отримання дозволів на довгострокове проживання для українців. Політики наполягають, що біженці мають відповідати стандартним жорстким умовам без жодних винятків чи пільг. Наразі для переходу з тимчасового захисту на довгострокове проживання необхідно перебувати в країні не менше двох років та мати високий офіційний дохід.

Додамо, що у чеському парламенті ініціювали відставку спікерки Палати депутатів Маркети Пекарової-Адамової через її різкі висловлювання на адресу опозиції та позицію щодо допомоги Україні. Головним критиком виступив Окамура, який звинуватив керівництво парламенту в ігноруванні внутрішніх проблем Чехії заради підтримки Києва. Опозиційні сили висловили невдоволення тим, що уряд приділяє надмірну увагу зовнішній політиці, зокрема постачанню зброї, замість боротьби з інфляцією та енергетичною кризою.

