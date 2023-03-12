Акція була ініційована росіянами як відповідь на акцію українських біженців.

У Празі 12 березня пройшли проросійські протести. Люди з триколорами і в формі "вагнерівців" намагались провокувати учасників проукраїнської акції, яка проходила у тому ж місці в той же час.

Учасники проросійських протестів, тримаючи у руках прапори Росії і символіку невизнаних "республік", скандували під адмінбудівлями Чехії: "Українці, вам час додому".

Як стверджують самі ж російські пропагандисти, акція була ініційована росіянами як відповідь на акцію українських біженців.

Відео дня

На відео, поширеному росЗМІ, колона чоловіків з триколорами намагалась перекричати людей по інший бік вулиці з українською символікою вигуками: "Фашисти".

В об'єктив також потрапив чоловік у формі "вагнерівців" та з нашивками рашистської свастики на рюкзаку.

Росіяни за кордоном підтримують Путіна – що відомо

Згідно з останніми опитуваннями, більшість російського населення підтримує дії Путіна і масові убивства українців.

Водночас росіяни, яким пощастило покинути територію своєї батьківщини і виїхати у цивілізований світ, маскуються під "пацифістів". Українці регулярно стають жертвами їхнього насильства.

Ще торік президент Володимир Зеленський закликав Захід обмежити в'їзд російських громадян у Європу, на що гнівно відреагувала так звана путінська "опозиція", бо росіяни, мовляв, не можуть становити небезпеку країнам, куди в'їжджають.

Проросійські протести – ГУР попереджала про провокації

В лютому ГУР попереджала про наміри російських спецслужб найближчим часом охопити Європу хвилею протестів. Ці акції спрямовані насамперед на просування проросійських настроїв, провокування заворушень у зв’язку з санкціями проти Росії та військовою допомогою для України.

12 березня у центрі Кишинева відбулась чергова акція проросійських сил проти нібито підвищення комунальних тарифів. Учасники скандували: "Ми християни" та "Ні диктатурі".

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