У Дубаї відбулася церемонія відкриття Всесвітньої виставки. Цей захід став першою міжнародною подією такого рівня на Близькому Сході з початку пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, виставка повинна була відкритися ще в 2020 році, але епідемічна ситуація і санітарні обмеження не дозволили цього зробити. Вперше в історії Всесвітня виставка була відкладена, а не скасована.
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Для "Експо-2020" в Дубаї побудували комплекс вартістю $7 млрд. Урочиста церемонія відкриття проходила на центральній площі Експоцентру — під куполом Аль-Васл. Хедлайнером став італійський тенор Андреа Бочеллі, передає ru.euronews.com.
Всесвітня виставка в Дубаї триватиме до кінця березня 2022 року.
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