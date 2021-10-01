Для Dubai Expo 2020 в Дубаї побудували комплекс вартістю $7 млрд.

У Дубаї відбулася церемонія відкриття Всесвітньої виставки. Цей захід став першою міжнародною подією такого рівня на Близькому Сході з початку пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, виставка повинна була відкритися ще в 2020 році, але епідемічна ситуація і санітарні обмеження не дозволили цього зробити. Вперше в історії Всесвітня виставка була відкладена, а не скасована.

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Для "Експо-2020" в Дубаї побудували комплекс вартістю $7 млрд. Урочиста церемонія відкриття проходила на центральній площі Експоцентру — під куполом Аль-Васл. Хедлайнером став італійський тенор Андреа Бочеллі, передає ru.euronews.com.

Всесвітня виставка в Дубаї триватиме до кінця березня 2022 року.

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Автор: Ірина Погоріла