Жителі Гонконгу стали на захист хом'ячків та інших дрібних гризунів, яких влада вирішила знищити через коронавірус. Для порятунку тварин створили петицію.
Про це свідчать дані ресурсу change.org.
Любителі тварин в Гонконзі стривожені бажання влади вбити хом'яків та інших дрібних ссавців, у тому числі шиншил, кроликів та морських свинок. У зв'язку з цим небайдужі люди створили петицію, спрямовану на захист тварин.
Наразі документ підписали понад 36 тисяч осіб. При цьому товариство по запобіганню жорстокого поводження з тваринами засудило варварське рішення.
Волонтери перехоплювали клітки з хом'яками під носом у чиновників. У свою чергу зоозахисникам влада пригрозила судами.
Як раніше повідомляв УНІАН, санітарна влада Гонконгу закликала зоомагазини і недавніх покупців здати на евтаназію близько 2 тисяч хом'яків через підозри на перший можливий випадок передачі коронавірусу людям від домашніх тварин.
Влада видала відповідний указ після того, як коронавірус виявили у 23-річної працівниці і однієї відвідувачки зоомагазину, в якому продавалися хом'яки.
Коронавірус у тварин - що відомо
Випадок зараження коронавірусом тварин неодноразово були зафіксовані в різних країнах. Так, у квітні 2020 року антитіла до COVID-19 виявили у більш ніж десятка кішок в Ухані. Тоді ж випадки зараження кішок коронавірусом виявили в США, в липні — у Великобританії, в січні 2021-го — в Санкт-Петербурзі і т. д.
Це не перший випадок, коли тварин вбивають через виявлення у них COVID-19. Так, у листопаді-грудні 2020 року після виявлення у 214 жителів Данії коронавірусу, отриманого від норок, в країні вбили близько 15,4 млн цих тварин.