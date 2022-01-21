Петиція на захист дрібних гризунів набрала вже понад 36 тисяч голосів.

Жителі Гонконгу стали на захист хом'ячків та інших дрібних гризунів, яких влада вирішила знищити через коронавірус. Для порятунку тварин створили петицію.

Про це свідчать дані ресурсу change.org.

Любителі тварин в Гонконзі стривожені бажання влади вбити хом'яків та інших дрібних ссавців, у тому числі шиншил, кроликів та морських свинок. У зв'язку з цим небайдужі люди створили петицію, спрямовану на захист тварин.

Наразі документ підписали понад 36 тисяч осіб. При цьому товариство по запобіганню жорстокого поводження з тваринами засудило варварське рішення.

Волонтери перехоплювали клітки з хом'яками під носом у чиновників. У свою чергу зоозахисникам влада пригрозила судами.

Як раніше повідомляв УНІАН, санітарна влада Гонконгу закликала зоомагазини і недавніх покупців здати на евтаназію близько 2 тисяч хом'яків через підозри на перший можливий випадок передачі коронавірусу людям від домашніх тварин.

Влада видала відповідний указ після того, як коронавірус виявили у 23-річної працівниці і однієї відвідувачки зоомагазину, в якому продавалися хом'яки.

Коронавірус у тварин - що відомо

Випадок зараження коронавірусом тварин неодноразово були зафіксовані в різних країнах. Так, у квітні 2020 року антитіла до COVID-19 виявили у більш ніж десятка кішок в Ухані. Тоді ж випадки зараження кішок коронавірусом виявили в США, в липні — у Великобританії, в січні 2021-го — в Санкт-Петербурзі і т. д.

Це не перший випадок, коли тварин вбивають через виявлення у них COVID-19. Так, у листопаді-грудні 2020 року після виявлення у 214 жителів Данії коронавірусу, отриманого від норок, в країні вбили близько 15,4 млн цих тварин.

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