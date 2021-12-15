Пожежі присвоїли третій рівень небезпеки з п'яти можливих.

У Гонконзі сталася пожежа у 38-поверховій будівлі Всесвітнього торгового центру Causeway Bay. Сотні працівників і відвідувачів центру виявилися заблокованими на даху будівлі, куди піднялися у спробі врятуватися від вогню.

Читайте такожУ Росії вибухнув рейсовий автобус з пасажирами, є жертви: У мережі показали моторошні відеоВнаслідок пожежі щонайменше 13 людей постраждали. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

З отруєнням чадним газом госпіталізовано щонайменше семеро людей, ще одна жінка потрапила до лікарні з травмами ніг. Серед постраждалих була жінка 60 років, яку доставили в лікарню. Її стан оцінюють як критичний. Про загиблих не повідомляється.

Близько 350 осіб рятувалися від вогню на даху будівлі, а також на відкритій частині центру на 5 поверсі. Рятувальники евакуювали їх за допомогою сходів. Поки невідомо, чи всі співробітники покинули приміщення. Всього рятувальникам вдалося евакуювати понад 1200 осіб.

Як стало відомо, пожежа спалахнула в електрощитовій, розташованій на нижньому поверсі, потім вогонь поширився на будівельні ліси, які покривали частину будівлі. Пожежі вже присвоїли третій рівень небезпеки з п'яти можливих.

Нагадаємо, раніше в штаті Айдахо, США, відбулася стрілянина в торговому центрі. Чоловік убив двох людей, а під час його затримання поранення отримали ще п'ятеро, серед яких поліцейський і сам підозрюваний.

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Автор: Екатерина Малюга