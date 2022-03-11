Українців, які захочуть переїхати до Греції, заберуть автобуси.

Греція прийме до 30 тисяч українців, які зараз перебувають у Польщі. Для транспортування відправлять автобуси.

Про це повідомляє Еkathimerini

Міністр міграції Греції Нотіс Мітаракіс повідомив, переміщення українців виключно добровільне. За його словами, Греція може прийняти близько 30 тисяч українців, але якщо людей буде більше, то влада звернеться до Європейського союзу для екстреного фінансування витрат.

При цьому Мітаракіс повідомив, що з моменту нападу Російської Федерації на Україну в країну вже прибули понад 7 тисяч українців. Також він нагадав, що біженці отримують посвідку на проживання на 12 місяців.

Як раніше повідомляв УНІАН, вже більше 1 мільйона дітей покинули Україну з-за вторгнення Росії. За інформацією Міжнародної організації, більшість маленьких українців втекла зі своїми сім'ями до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

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