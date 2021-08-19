Власники магазинів і салонів краси змушені прибирати зображення жінок через оголошення шаріату.

У Кабулі підприємці почали зафарбовувати фотографії жінок на вітринах після захоплення влади Талібаном.

Про це повідомляє The Caribbean Post.

Власники магазинів і салонів краси змушені прибирати зображення жінок через оголошення шаріату.

"У межах дії шаріату власники низки салонів краси в Кабулі прибирають фотографії жінок зі своїх вітрин", - зазначили у виданні.

На записі видно, що місцеві мешканці використовують для цього балончики з фарбами.

Шаріат - комплекс приписів, що визначають переконання, а також формують релігійну совість і моральні цінності мусульман.

Приписи шаріату закріплені Кораном і сунною пророка Мухаммеда і виступають джерелами конкретних норм, які регулюють практично всі сфери повсякденного життя мусульман.

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Захоплення Талібаном влади в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Того ж дня афганський президент Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Представники "Талібану" мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.

Автор: Денис Прядко