На обличчі затриманого видно сліди побиття, а біля посольства Казахстану в Бішкеку зібрався мітинг.

У Казахстані був затриманий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов нібито за участь у протестах.

Як повідомляє 24.kg, в ефірі казахстанських телеканалів показали сюжет, де один із затриманих в Алмати розповів, що прилетів з Киргизстану.

У сюжеті йшлося про те, що хтось 1 січня нібито запропонував затриманому киргизстанцю взяти участь у мітингу за $200. На обличчі чоловіка видно сліди побиття.

На відео чоловік стверджує, що безробітний, і каже, що йому нібито оплатили переліт до Казахстану.

Пізніше з'ясувалося, що затриманим на відео є Вікрам Рузахунов - відомий піаніст, аранжувальник і виконавчий директор фестивалю "Джаз Бішкек Весна".

За словами родичів, його катували і невідомо де утримують, вони не можуть зв'язатися з ним, пише "Кактус медіа".

В МЗС Киргизстану заявили, що з'ясовуватимуть причини затримання свого громадянина.

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Тим часом біля посольства Казахстану в столиці Киргизстану Бішкеку зібрався мітинг через затримання Вікрама Рузахунова в Алмати.

Як пише 24.kg, на акцію приїхав голова Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки Камчибек Ташієв. Він стверджує, що затриманий музикант не є терористом і ніколи не був з цим пов'язаний.

"Він порядна людина, музикант. З ранку перевірили по всіх каналах, Вікрам Рузахунов не брав участі в заворушеннях, вуличних ходах. Інформація від держтелеканалів Казахстану неправильна. Сусідам потрібно міняти риторику розслідування. Звинувачувати наших громадян у тероризмі - неправильно", - сказав Ташієв.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введено режим надзвичайного стану.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ. Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.

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