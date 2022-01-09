Після протестів у країні затримані майже 6 тис. осіб, серед них є іноземці.

У Казахстані низку стратегічних об'єктів передано під охорону об'єднаному "миротворчому" контингенту держав-учасниць Організації Договору колективної безпеки.

Як йдеться на офіційному сайті президента Республіки Казахстан, про це йшлося під час засідання оперативного штабу під головуванням очільника країни Касима-Жомарта Токаєва.

У повідомленні наголошується, що силовими структурами продовжують "зачистку" населених пунктів.

Також порушено 125 кримінальних справ, до органів поліції доставлено 5,8 тисячі осіб, серед них є значна кількість іноземців.

Читайте такожВ Алмати розстріляли авто з дітьми: загинула чотирирічна дівчинка"Касим-Жомарт Токаєв підкреслив, що силовими структурами будуть вжиті всі необхідні заходи щодо повного відновлення громадського порядку і безпеки в країні", – йдеться у повідомленні.

Також президент Казахстану доручив створити урядову комісію "з питань ліквідації наслідків, заподіяних в результаті заворушень в окремих регіонах".

Нагадаємо, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

6 січня в Алмати силовики зачистили від протестувальників площу Республіки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.

За офіційними даними, під час зіткнень в різних містах Казахстану загинули 44 людини, в тому числі 18 силовиків.

Довідка УНІАН. ОДКБ – військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку, підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

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