Необхідно обнулити боязнь інших виганяти Росію з організацій.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому Росію не можуть виключити з ООН.

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Перше - це гроші, які Росія витрачає на міжнародні інститути. Друге - це абсолютна відсутність за ці роки сформованого лідерства в міжнародних інститутах. Важко, якщо ти за своєю природою людина другого, нелідерського плану. Другого, третього, четвертого ешелону. Важко в кризових ситуаціях сказати: "Ні, ми змінимо традиційні правила", - сказав Подоляк.

За його словами, Росія довгий час витрачала гроші на різні заходи всередині організацій.

"Грубо кажучи, дозволяла заробляти гроші тим чиновникам, які дуже ефективно виглядали у всіх цих пропагандистських заходах Російської Федерації. Це дві складових", - додав він.

Подоляк зазначив заяву генсека ООН Антоніу Гуттеріша про те, що РФ порушила міжнародне право, напавши на Україну і провівши на окупованих територіях асевдореферендуми.

"Навіть така "беззуба" організація як ООН зафіксувала факт абсолютної відсутності події під назвою "анексія територій". Грубо кажучи, Гутерріш сказав прямо: "Єдина країна, яка має право там проводити бойові дії з оборони цих територій і з вигнання звідти будь-якої окупаційної армії, є Україна. Все, що робить Росія - це абсолютне беззаконня, поєднане з військовими злочинами. Так це буде трактуватися згодом", - сказав радник глави ОП.

Він підкреслив, що вигнати Росію з ООН в розпал війни просто неможливо.

"Ви вимагаєте неможливого від людей, які є набагато дрібнішими, ніж ті рішення, які вони повинні прийняти. Ми ж з вами розуміємо, що тільки сильні люди можуть приймати сильні рішення. На жаль, сьогодні багато міжнародних інституцій, багато країн очолюють люди, які не є відповідними новому виклику. Виклику, який згенерувала РФ. Викликом, який і ламає каркас безпеки, і соціальні відносини. Але дуже важливо Україні виграти. Це навіть не питання того, що ми повинні свою територію звільнити. Це питання про те, що ми повинні покарати безкарне зло. Це дуже важливо. Тому що Росія в багатьох війнах безкарно поводилася і ніколи не відповідала. Навіть за анексію нашого Криму не відповіла за законом", - сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента додав, що також необхідно обнулити боязнь інших вигнати Росію з усіх організацій.

"Її виженуть після цієї війни як країну, що програла. Вона буде платити виплати не тільки нам, а й іншим країнам. Ця країна повинна бути опущена максимально. Вигнана з усіх органів, де вона заважає. Таких, як Amnesty International. Це неможливо, коли організація з назвою "Amnesty" поводиться як виключно проросійська організація", - додав він.

Подоляк також нагадав про те, в якому стані перебували українські військові, яких звільнили з російського полону.

"Ви бачили, яких ми полонених забрали? Після цього ми можемо повірити Міжнародному комітету Червоного Хреста, що він належно виконує свої функції? Ці фотографії 215-ти звільнених полонених - це конкретний вирок Міжнародному комітету Червоного Хреста", - обурився він.

Він переконаний, що після того, як Росія зазнає поразки у війні, це все обрушиться.

"Рік, два, три. Скрізь відбудеться оновлення і еліти, і функціоналу, і статуту. Росія звідкись взагалі буде вигнана, десь вона отримає роль аутсайдера. Але нам потрібно буде перебудувати всю систему міждержавних відносин", - резюмував він.

Росія в ООН

Як відомо, Франція, США, Китай, Великобританія і Росія мають право вето в ООН. Росія неодноразово використовувала його, наприклад, ветувавши резолюцію із закликом вивести війська з території України.

Президент Володимир Зеленський ще у квітні закликав виключити Росію зі складу постійних членів Радбезу.

За реформу Радбезу ООН виступили США, заявивши, що РФ завдала удару по самій основі Статуту Організації. А Туреччина підтримує скасування права вето в самій системі Ради.

Раньше Росія наклала вето на резолюцію із засудженням спроби анексії окупованих територій України.

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