Участь у зустрічі, крім представників ряду західних країн, взяли дипломати Китаю, Індії, Бразилії та ПАР.

У столиці Данії Копенгагені в умовах секретності пройшла неформальна мирна конференція за підтримки України.

Як повідомляє Deutschlandfunk з посиланням на ряд ЗМІ, крім представників ряду західних країн, участь у зустрічі також взяли дипломати глобального Півдня - в тому числі представники Китаю, Індії, Бразилії та ПАР.

"Згідно з повідомленнями, головна мета полягала в тому, щоб отримати підтримку з боку цих країн, які до цих пір були в основному нейтральними або обережними у війні на Україні", - зазначає видання.

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При цьому, за інформацією студії ARD в Брюсселі, офіційні мирні переговори можуть відбутися вже в липні.

Як повідомили данські ЗМІ та французьке інформаційне агентство AFP, ініціатива проведення конференції виходила від України. При цьому данський уряд офіційно не коментував зміст зустрічі або її учасників.

Неформальна зустріч по Україні в Копенгагені - що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Данії в ці вихідні пройде неофіційна зустріч, на якій обговорять основні принципи миру в Україні. Агентство Reuters повідомляло, що зустріч організувала Україна, на неї запрошені представники країн, які не засудили російську агресію.

Також зазначалося, що зустріч має неформальний характер, ніяких конкретних результатів або спільних комюніке не очікується.

Також зазначалося, що від Сполучених Штатів Америки на зустрічі повинен був бути присутнім радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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