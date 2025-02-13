За його словами, вчора був великий день для Москви.

У Кремлі п'ють горілку просто з пляшки, святкуючи переговори президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із їхнім правителем Путіним. Він став "жертвою путінської кампанії лестощів".

Про це в етері CNN заявив ексрадник з питань національної безпеки в першій адміністрації Трампа Джон Болтон, передає Raw Story. Він каже, що більше не має очікувань від зустрічей американського лідера із Путіним та президентом України Володимиром Зеленським:

"Я думаю, що ми точно знаємо, що станеться. Президент Трамп фактично здався Путіну ще до початку переговорів".

За словами Болтона, умови врегулювання війни, які озвучив міністр оборони Штатів Піт Гегсет, могли б бути написані у Москві, а зміна зовнішньополітичних позицій Штатів несе загрозу не лише безпеці Америки, а й всім колишнім радянським республікам. Крім того, Трамп підірвав позицію НАТО щодо України.

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"Путін сьогодні здобув цілу низку перемог. Важко охопити їх усі... Капітуляція буде підписана Дональдом Трампом", - додав він.

Також експерт заявив, що затвердження на посаді директора національної розвідки Тулсі Габбард, яку звинувачували у повторюванні російської пропаганди, не зможе зробити Путіна "щасливішим". Через неї союзники двічі подумають, перш ніж передавати Штатм розвідувальні дані.

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, вчора президент США телефоном обговорив із Путіним війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Вони домовилися про тісну співпрацю, яка включає взаємні візити, та початок переговорів.

Після розмови з Путіним Трамп зателефонував Зеленському. За словами українського президента, вони обговорили можливості досягнення миру, готовність працювати разом на рівні команд та технологічні можливості України.

У Європі вважають, що розмова Трампа з Путіним може сигналізувати про зміну політики США щодо України.

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