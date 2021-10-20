Зустріч Байдена і Путіна востаннє пройшла у червні в Женеві.

Речник російського президента Дмитро Пєсков оцінив імовірність зустрічі Володимира Путіна та американського глави Джо Байдена.

Про це йшлося 20 жовтня у розмові з журналістами.

Пєсков заявив, що зустріч президентів до кінця 2021 року "цілком реальна".

"Під час нещодавньої зустрічі Ушакова з Нуланд обговорювалися різні варіанти, були досягнуті певні розуміння. Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами й термінами, ми вас поінформуємо. У тому чи іншому форматі цілком реальна… Ми вас поінформуємо", – обмежився Пєсков короткою відповіддю.

Читайте такожУ Вашингтоні ФБР проводить рейд у будинку мільярдера та соратника ПутінаБайден бачився з Путіним у червні в Женеві. Тоді сторони обговорили коронавірус, клімат, політичні переслідування в РФ та збройну агресію Росії на Донбасі, а також окупацію Криму.

Після зустрічі Путін звинуватив Київ у небажанні реалізовувати "Мінські угоди", а також стверджував, що тема вступу України в НАТО "детально не зачіпалася".

У спільній заяві за результатами саміту сторони домовилися запустити двосторонній діалог з питань стратегічної стабільності.

У жовтні заступниця Держдепу США Вікторія Нуланд перебувала в Москві з офіційним візитом. Тоді Росія розповіла про відсутність прогресу на переговорах з чиновницею.

Сама Нуланд заявила: "Ми провели продуктивні переговори з Дмитром Козаком щодо наших спільних інтересів, що поділяються також Україною, Францією і Німеччиною і стосуються повного виконання Мінських угод і відновлення миру, стабільності та українського суверенітету в Донбасі".

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Автор: Яна Ставська