Колишня прес-секретарка 45-го президента США Дональда Трампа Стефані Грішем розповіла, як Дональд Трамп попереджав російського главу Володимира Путіна про "жорстку" розмову для камер журналістів.

Скріни нової книжки Грішем отримало видання The Washington Post.

Під час саміту групи "20-ти" у 2019 році Грішем стала очевидицею приватної розмови Трампа і Путіна. Того дня вона бачила, як Трамп нахилився до Путіна і сказав йому: "Добре, я збираюся діяти з вами трохи жорсткіше протягом кількох хвилин. Але це для камер, а коли вони підуть, поговоримо. Ви розумієте".

Це лише одна з показових взаємодій, детально описаних Грішем у своїй новій книзі про Трампа.

Грішем працювала третім прес-секретарем президента й керівником апарату першої леді Меланії Трамп та курувала комунікацію зі ЗМІ, перш ніж піти у відставку у зв'язку з подіями в Капітолії 6 січня.

На 352-сторінках її книжки "I’ll Take Your Questions Now" йдеться про цілу низку огидних вчинків Трампа: від пильного погляду на молоду співробітницю до організації брехні для громадськості й спроб заборонити ЗМІ на території Білого дому. Крім того, Грішем також обіцяє оголити факти про непрості стосунки президентського подружжя.

У заяві офісу Меланії Трамп вихід книжки уже назвали спробою очорнити репутацію Трампів і водночас спокутати провину після поганої роботи прес-секретаря, невдалих відносин і непрофесійної поведінки в Адміністрації.

"Шляхом неправди й зради вона намагається отримати визнання і гроші коштом пані Трамп", – йдеться у заяві офісу.

Сама речниця Трампа Ліз Гаррінгтон, коментуючи видрук книжки, назвала Грішем розгніваною колишньою співробітницею. Вона заявила, що видавцям, мовляв, має бути соромно, що вони полюють на людей у відчаї, котрі бачать короткострокову вигоду у написанні книжки, сповненої брехні.

Автор: Яна Ставська