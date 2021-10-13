Заступниця держсекретаря США зустрілася з заступником голови адміністрації Путіна і обговорила з ним ситуацію на Донбасі та Мінські угоди.

На переговорах у Росії заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд обговорила Мінські угоди й відновлення миру на Донбасі.

Про це йдеться у Twitter прес-секретар посольства США в Москві Джейсона Ребхольца.

Дипломат назвав продуктивною зустріч Нуланд із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, що відбулася 13 жовтня в Москві.

Читайте такожУ Кремлі не виключають зустрічі Козака з Нуланд для обговорення питання України"Ми провели продуктивні переговори з Дмитром Козаком щодо наших спільних інтересів, що поділяються також Україною, Францією і Німеччиною і стосуються повного виконання Мінських угод і відновлення миру, стабільності та українського суверенітету в Донбасі", - наводить Ребхольц слова Нуланд у своєму Twitter.

Візит Нуланд в Москву

Вікторія Нуланд прибула до Росії з триденним візитом 11 жовтня. У вівторок вона зустрілася з заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим, на переговорах також був присутній заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст розповів, що змусить Путіна прибрати російські війська з Донбасу.

Автор: Станіслав Кожемякін