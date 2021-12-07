Стрілянину в БФЦ Москви влаштував колишній військовий, дізналися журналісти.

На південному сході Москви зловмисник відкрив вогонь у багатофункціональному центрі "Рязанський", спочатку стало відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

У БФЦ стрілянину через маску влаштував 45-річний місцевий житель Сергій Глазов, стрілка знешкодив співробітник підрозділу з питань міграції, повідомив Telegram-канал 112.

За його даними, зловмисник використовував травматичний пістолет, який був перероблений для стрільби бойовими патронами.

Читайте такожСпецслужби РФ звинувачували підлітка у підготовці нападу на школу за вказівкою з України (відео)"Затриманий... знаходиться в неадекватному стані. Він приїхав у БФЦ на велосипеді з мотором. При собі у... Глазова була сумка з дротами. Зараз її обстежують експерти... він знаходиться на допиті у слідчого", – наголошується на каналі.

Пізніше стало відомо, що затриманий розповідав слідчим про пандемію і про світову змову.

У квартирі Глазова почали проводити слідчі дії.

Стрілянина в Москві – хто постраждав:

Софія Козак, 10 років;

Зайнаб Таймазова, 33 роки;

Євген Кондратьєв, 35 років;

Любов Тітова, 56 років.

Стрілянина у БФЦ Москви – хто загинув:

Володимир Шеменьов, 34 роки;

Олексій Рузієв, 40 років.

Потім в мережі з'явилася інформація, що постраждала Козак померла. Після цього Telegram-канал Shot дізнався, що дівчинка жива.

"10-річна Соня, в яку вистрілив Глазов в БФЦ, жива. За нашими даними, її життю нічого не загрожує. Вона знаходиться у відділенні щелепно-лицевої хірургії", – наголошується на каналі.

Хто такий Сергій Глазов – що відомо про московського стрільця

Глазов – колишній військовий, закінчив службу у 2010 році у званні підполковника і раніше не був судимий, з'ясував Telegram-канал 112.

Канал Mash в Telegram написав, що затриманий – екс-підполковник і служив у військовій частині 33949.

Нагадаємо, в жовтні в Москві 17-річний Олександр Соболєв відкрив вогонь біля однієї зі шкіл, навчальний заклад оточили. Зброя, з якої хлопець відкрив вогонь, виявилася страйкбольною.

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Автор: Екатерина Присяжнюк