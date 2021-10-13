Стрілком виявився 17-річний Олександр Соболєв.

У Москві невідомий відкрив вогонь біля однієї зі шкіл - навчальний заклад оточено.

Про те, що сталося, повідомив Telegram-канал Baza.

Інцидент трапився біля школи №1260 на південному заході російської столиці і спровокував справжню паніку. Спочатку зловмисник довгий час стояв біля навчального закладу з автоматом, після чого кілька разів вистрілив у повітря і втік.

Попри це в класах забарикадували всі двері. Крім того, всіх учнів у школах, поруч з якими чули звуки пострілів, відпустили по домівках.

Читайте такожКримчанин на тлі розстрілу у пермському виші вирішив пожартувати про розстріл у Росії (відео)Скоро стрілка затримали - ним виявився 17-річний Олександр Соболєв. Під час перевірки його зброя виявилася страйкбольною. Зараз у нього вдома працюють співробітники ФСБ.

Причини його вчинку поки не розголошуються.

У підсумку ніхто не постраждав.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував розстріл в університеті в російській Пермі. В результаті постраждало 27 осіб, з них вісім загинули.

Автор: Станіслав Кожемякін